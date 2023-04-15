В Киргизии откроется маркетплейс Ozon.kg

Операционный директор Ozon в СНГ Алексей Сапон анонсировал появление регионального маркетплейса в Киргизии. Запуск проекта планируется на 2023 год.

Об этом топ-менеджер компании рассказал на конференции COM.E ON в Бишкеке, передает «Интерфакс». По словам Сапона, в мае будет запущен логистический центр Ozon в пригороде столицы.

Центр будет размещен на территории крупнейшего в Киргизии оптового рынка «Дордой» с оборотом в $4 млрд в год. Компания планирует помочь предпринимателям начать онлайн-продажи: размещать фотографии товаров продавцов на онлайн-витрине, маркировать и упаковывать в заказы.

Маркетплейс Ozon.kg будет зарегистрирован в Киргизии, а операции будут проводиться в сомах.

«В ближайшее время вместе с открытием локальной площадки мы планируем усиливать и открывать инфраструктуру здесь, открывать пункты выдачи и как собственные, так и партнерские», — заявил Сапон.

В июне компания откроет центр поддержки для предпринимателей. Товары Ozon.kg планируют также продавать в Казахстане и Беларуси.

Киргизия стала третьей страной в СНГ с региональным представительством Ozon. С 2021 года компания развивает бизнес в Беларуси и Казахстане.

Фото: пресс-служба Ozon