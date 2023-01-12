Ozon объявил о запуске бизнеса в Киргизии

Ozon начал развивать собственную инфраструктуру в Киргизии, маркетплейс уже открыл в Бишкеке представительство и сортировочный центр, рассказали в компании.
О планах выйти на рынок республики управляющий директор Ozon Holdings PLC Сергей Беляков сообщил еще в октябре. Теперь компания выстраивает логистическую инфраструктуру, чтобы местные продавцы могли ориентироваться на потребителей из России.
Помимо представительства в Бишкеке начал работать сортировочный центр Ozon. Компания планирует расширять ассортимент на глобальной витрине.
«Для предпринимателей из Кыргызстана доступны все схемы доставки в Россию: продажа со склада Ozon в России, продажа с местного склада продавца и доставка силами Ozon, а также доставка сторонними логистическими сервисами», — говорится в сообщении компании.
За счет привлечения продавцов из Киргизии площадка рассчитывает увеличить ассортимент текстильной продукции и товаров для дома.
В 2021 году Ozon начал работу в Казахстане и Беларуси.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
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