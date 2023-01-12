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Ozon объявил о запуске бизнеса в Киргизии

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Ozon начал развивать собственную инфраструктуру в Киргизии, маркетплейс уже открыл в Бишкеке представительство и сортировочный центр, рассказали в компании.

Ozon объявил о запуске бизнеса в Киргизии

О планах выйти на рынок республики управляющий директор Ozon Holdings PLC Сергей Беляков сообщил еще в октябре. Теперь компания выстраивает логистическую инфраструктуру, чтобы местные продавцы могли ориентироваться на потребителей из России.

Помимо представительства в Бишкеке начал работать сортировочный центр Ozon. Компания планирует расширять ассортимент на глобальной витрине.

«Для предпринимателей из Кыргызстана доступны все схемы доставки в Россию: продажа со склада Ozon в России, продажа с местного склада продавца и доставка силами Ozon, а также доставка сторонними логистическими сервисами», — говорится в сообщении компании.

За счет привлечения продавцов из Киргизии площадка рассчитывает увеличить ассортимент текстильной продукции и товаров для дома.

В 2021 году Ozon начал работу в Казахстане и Беларуси.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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