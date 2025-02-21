Ozon объяснил введение платы за доставку при невыкупе товаров

Ozon начнет брать плату за доставку до покупателя даже при невыкупе товара, чтобы уравнять условия в случаях, когда курьер выполнил работу, но покупатель не принял заказ. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе маркетплейса.

«Последние изменения уравняли условия во всех ситуациях, когда курьер выполнил работу, но покупатель не принял заказ — например, если клиент не выкупил товар при доставке или отменил заказ, который уже находился в пути», — пояснили в компании.

Там отметили, что таких ситуаций не много — примерно 3% от всех возвращаемых товаров. При этом, если покупатель отменил заказ до его выдачи курьеру, маркетплейс по-прежнему не будет брать плату с продавца.

Ранее Ozon опубликовал обновленную оферту, согласно которой с 5 марта с продавцов будет взиматься плата за доставку до покупателя даже при невыкупе или отмене заказа в пункте выдачи. Речь идет об опции «Последняя миля», которая представляет собой «услугу по доставке заказов в кластере назначения до места выдачи клиенту и выдачу в ПВЗ, постамате, курьером или любым другим способом», сказано на сайте маркетплейса.

Сейчас плата за «Последнюю милю» при доставке в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляет 5,5%, но не больше 500 рублей. При доставке по России плата зависит от итогового вознаграждения партнера-исполнителя, но также не превышает 500 рублей.

В компании рассказали, что продавцы всегда оплачивали стоимость «Последней мили» в случае продажи и при возврате товара клиентом. Также в Ozon добавили, что услугу «Последней мили» предпринимателям оказывают партнеры, а маркетплейс лишь «перевыставляет счета от одной стороны к другой».

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