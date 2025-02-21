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Ozon объяснил введение платы за доставку при невыкупе товаров

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Ozon начнет брать плату за доставку до покупателя даже при невыкупе товара, чтобы уравнять условия в случаях, когда курьер выполнил работу, но покупатель не принял заказ. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Ozon объяснил введение платы за доставку при невыкупе товаров
  1. Новости

«Последние изменения уравняли условия во всех ситуациях, когда курьер выполнил работу, но покупатель не принял заказ — например, если клиент не выкупил товар при доставке или отменил заказ, который уже находился в пути», — пояснили в компании.

Там отметили, что таких ситуаций не много — примерно 3% от всех возвращаемых товаров. При этом, если покупатель отменил заказ до его выдачи курьеру, маркетплейс по-прежнему не будет брать плату с продавца.

  • Ранее Ozon опубликовал обновленную оферту, согласно которой с 5 марта с продавцов будет взиматься плата за доставку до покупателя даже при невыкупе или отмене заказа в пункте выдачи. Речь идет об опции «Последняя миля», которая представляет собой «услугу по доставке заказов в кластере назначения до места выдачи клиенту и выдачу в ПВЗ, постамате, курьером или любым другим способом», сказано на сайте маркетплейса.
  • Сейчас плата за «Последнюю милю» при доставке в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляет 5,5%, но не больше 500 рублей. При доставке по России плата зависит от итогового вознаграждения партнера-исполнителя, но также не превышает 500 рублей.

В компании рассказали, что продавцы всегда оплачивали стоимость «Последней мили» в случае продажи и при возврате товара клиентом. Также в Ozon добавили, что услугу «Последней мили» предпринимателям оказывают партнеры, а маркетплейс лишь «перевыставляет счета от одной стороны к другой».

Фото на обложке: G0d4ather / Getty Images

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