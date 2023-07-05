В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита

В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита. На данный момент зарегистрировано семь случаев заражения, сообщили в Роспотребнадзоре. Болеют сотрудники центра.

Роспотребнадзор сообщил о регистрации случаев менингита в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге на территории логопарка "Кольцовский". Пока подтверждены семь случаев заражения, говорится в сообщении ведомства.

«До получения результатов лабораторных исследований незамедлительно приняты исчерпывающие меры для недопущения дальнейшего распространения заболевания», – отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что на данный момент проводится вакцинация сотрудников. Уже вакцинировано более 60 человек.

В пресс-службе Ozon сообщили, что все заболевшие – сотрудники подрядных организаций. На складе, где произошла вспышка инфекции, будет проведена общая дезинфекция.

«Мы ввели масочный режим, измеряем температуру на входе и обрабатываем поверхности антисептиком. Также проводим регулярные медицинские осмотры - если есть признаки простуды, к работе не допускаем», – рассказали в Ozon.

Менингит не передается через посылки, подчеркнули в Роспотребнадзоре. На различных поверхностях, например, картоне или фанере, вирус живет недолгое время.

«Для людей, получивших посылки из распределительных центров Ozon, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует», – заявили в ведомстве.

Фото на обложке: Al.geba / Shutterstock