В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита. На данный момент зарегистрировано семь случаев заражения, сообщили в Роспотребнадзоре. Болеют сотрудники центра.
Роспотребнадзор сообщил о регистрации случаев менингита в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге на территории логопарка "Кольцовский". Пока подтверждены семь случаев заражения, говорится в сообщении ведомства.
«До получения результатов лабораторных исследований незамедлительно приняты исчерпывающие меры для недопущения дальнейшего распространения заболевания», – отметили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что на данный момент проводится вакцинация сотрудников. Уже вакцинировано более 60 человек.
В пресс-службе Ozon сообщили, что все заболевшие – сотрудники подрядных организаций. На складе, где произошла вспышка инфекции, будет проведена общая дезинфекция.
«Мы ввели масочный режим, измеряем температуру на входе и обрабатываем поверхности антисептиком. Также проводим регулярные медицинские осмотры - если есть признаки простуды, к работе не допускаем», – рассказали в Ozon.
Менингит не передается через посылки, подчеркнули в Роспотребнадзоре. На различных поверхностях, например, картоне или фанере, вирус живет недолгое время.
«Для людей, получивших посылки из распределительных центров Ozon, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует», – заявили в ведомстве.
Фото на обложке: Al.geba /
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