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Ozon восстановил доступ к почте и другим сервисам Microsoft

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Компания Microsoft приостановила доступ сотрудников компании Ozon к своим ключевым сервисам, поскольку заподозрила маркетплейс в приобретении лицензий на продукты Outlook, Teams, Word, Excel и др. «обходным путем».

Ozon восстановил доступ к почте и другим сервисам Microsoft

Представители Ozon сообщили «РИА Новостям», что ситуация стабилизирована, доступ к основным программам восстановлен, инцидент «значительного влияния не оказал».

В компании уверяют, что используют только подлинные лицензии Microsoft, а информация о покупках «обходным путем» «абсолютно не соответствует действительности».

Основной проблемой, по словам собеседников агентства, стал доступ к почте. Сейчас «данные в порядке, почтовый сервис доступен».

РБК, тем не менее, ссылается на свой источник, который уверяет, что на момент приостановки доступа персонал перешел для общения по рабочим вопросам на бесплатные аналоги — Telegram, Zoom и Google Meet, а непосредственно в почте «все сломалось, и починить это нельзя, только перенести на локальные серверы, чем программисты сейчас и заняты».

При этом в Ozon подчеркивают, что ключевых клиентских сервисов сбой никак не коснулся: эти данные и так хранили на локальных серверах, а в работе использовалось собственное ПО, разработанное внутренней командой, поэтому системы складов, продавцов, партнеров и клиентского обслуживания функционировали бесперебойно.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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