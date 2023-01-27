Ozon закроет сервис «Моменты»

Ozon закроет видеосервис «Моменты» – внутриплатформенный аналог «сторис», где пользователи публикуют контент. Причины такого решения в компании не назвали. «Моменты» проработали менее одного года.
Маркетплейс Ozon принял решение закрыть раздел «Моменты», сообщил RB.RU представитель компании. Причины решения в Ozon не назвали, уточнив, что продолжат развивать собственную видеоплатформу.
«Моменты» запустили в апреле 2022 года. Это раздел – аналог «сторис» – в котором продавцы и пользователи публикуют фото и видео на различные темы. Продавцы могут добавлять ссылку на товар в публикуемый контент.
По данным Ozon, за время работы «Моментов» контент в них создали более 30 тыс. авторов, ежемесячная аудитория сервиса достигла 15% посетителей маркетплейса.
Взамен «Моментов» Ozon будет развивать форматы с высокой конверсией в покупку – прямые трансляции, видеоотзывы и видеообложки, сообщили в компании.
Фото на обложке: Primakov /
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