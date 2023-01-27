Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ozon закроет сервис «Моменты»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ozon закроет видеосервис «Моменты» – внутриплатформенный аналог «сторис», где пользователи публикуют контент. Причины такого решения в компании не назвали. «Моменты» проработали менее одного года.

Ozon закроет сервис «Моменты»

Маркетплейс Ozon принял решение закрыть раздел «Моменты», сообщил RB.RU представитель компании. Причины решения в Ozon не назвали, уточнив, что продолжат развивать собственную видеоплатформу.

«Моменты» запустили в апреле 2022 года. Это раздел – аналог «сторис» – в котором продавцы и пользователи публикуют фото и видео на различные темы. Продавцы могут добавлять ссылку на товар в публикуемый контент.

По данным Ozon, за время работы «Моментов» контент в них создали более 30 тыс. авторов, ежемесячная аудитория сервиса достигла 15% посетителей маркетплейса.

Взамен «Моментов» Ozon будет развивать форматы с высокой конверсией в покупку – прямые трансляции, видеоотзывы и видеообложки, сообщили в компании.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 PXM — подход, чтобы побороть хрупкость пользовательского опыта и оптимизировать его
  2. 2 Вирусный контент в посевных технологиях: стоит ли делать на него ставку?
  3. 3 Классический SMM vs сезонный контент: как работают спецпроекты
  4. 4 Видео для продвижения на российских площадках: специфика и советы по размещению
  5. 5 9 альтернативных сервисов для монетизации контента блогеров и инфлюенсеров в условиях санкций

ВОЗМОЖНОСТИ

30 января 2023

Гранты на пилотное тестирование инновационных решений

31 января 2023

Young Leader Award 2023

31 января 2023

Food Up

Все ВОЗМОЖНОСТИ