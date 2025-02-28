Ozon рассматривает закупку кроссоверов «Москвич 3» для административного персонала

Автомобили должны быть 2025 года выпуска с гарантийным сроком три года. 12 машин будут работать в Москве, еще по две в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Обязательное условие — наличие дилерской сети в городах поставки для бесперебойной работы автомобилей.

В списке автомобилей, которые подходят под условия компании, внесены, помимо «Москвич 3», Lada Vesta SW Cross и китайские модели Belgee X50, Jetta VS5, Geely Emgrand, Omoda S5, Omoda С5. Но компания готова рассмотреть и другие варианты.

В Ozon не ответили на запрос RB.RU.

«Москвич», совместно управляемый правительством столицы и «КАМАЗом», выпускает кроссовер «Москвич 3» на технологической базе китайского автопроизводителя JAC. Автомобиль в максимальной комплектации стоит до 2 млн рублей.

По данным «Интерфакса», «Москвич» в 2024 году продал более 23 тыс. автомобилей. За декабрь продажи бренда превысили 2,4 тысячи штук, в том числе было реализовано более 360 «Москвичей 6» и более 160 «Москвичей 3е». В 2025 году «Москвич» планирует продать 35-40 тыс. автомобилей. «Москвичи» часто закупают госорганы.

В феврале 2023 года «Яндекс» подписал соглашение с заводом «Москвич» на поставку 3 тыс. «Москвич 3» для такси и каршеринга.

Фото на обложке: Haggardous50000 / Shutterstock / FOTODOM