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Ozon рассматривает закупку кроссоверов «Москвич 3» для административного персонала

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Маркетплейс Ozon (ООО «Интернет решения») проводит закупку автомобилей для административного персонала подразделения Fresh и рассматривает вариант приобретения кроссовера «Москвич 3», узнал RB.RU.

Ozon рассматривает закупку кроссоверов «Москвич 3» для административного персонала
  1. Новости

Автомобили должны быть 2025 года выпуска с гарантийным сроком три года. 12 машин будут работать в Москве, еще по две в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Обязательное условие — наличие дилерской сети в городах поставки для бесперебойной работы автомобилей.

В списке автомобилей, которые подходят под условия компании, внесены, помимо «Москвич 3», Lada Vesta SW Cross и китайские модели Belgee X50, Jetta VS5, Geely Emgrand, Omoda S5, Omoda С5. Но компания готова рассмотреть и другие варианты.

В Ozon не ответили на запрос RB.RU.

  • «Москвич», совместно управляемый правительством столицы и «КАМАЗом», выпускает кроссовер «Москвич 3» на технологической базе китайского автопроизводителя JAC. Автомобиль в максимальной комплектации стоит до 2 млн рублей.
  • По данным «Интерфакса», «Москвич» в 2024 году продал более 23 тыс. автомобилей. За декабрь продажи бренда превысили 2,4 тысячи штук, в том числе было реализовано более 360 «Москвичей 6» и более 160 «Москвичей 3е». В 2025 году «Москвич» планирует продать 35-40 тыс. автомобилей. «Москвичи» часто закупают госорганы.
  • В феврале 2023 года «Яндекс» подписал соглашение с заводом «Москвич» на поставку 3 тыс. «Москвич 3» для такси и каршеринга.

Фото на обложке: Haggardous50000 / Shutterstock / FOTODOM

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