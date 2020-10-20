Продавцы на Ozon смогут получить кредит от «МТС Банка»

Финтех-платформа Ozon — Ozon.Invest — запустила возможность для продавцов получить кредит от «МТС Банка». Условия: до 3 млн рублей под 16%-17,5% на срок до 24 месяцев. Рассчитывать на кредит смогут даже продавцы без длительной истории продаж на Ozon. Об этом говорится в пресс-релизе онлайн-ритейлера.

«МТС Банк» будет анализировать бизнес продавца в целом, а не только обороты через Ozon. Это позволит более объективно оценить компанию-заемщика и увеличить кредитный лимит, говорится в сообщении.

Подать заявку на кредит можно на платформе Ozon.Invest. Комиссии за выдачу и сопровождение кредита нет.

«Банк принимает решение о кредитовании без выезда на место бизнеса и по результатам информирует продавца в личном кабинете на Ozon», — рассказали в компании.

Условия кредитования согласовываются, подписывается договор. После этого деньги перечисляются на расчетный счет, открытый в «МТС Банке».

Ozon.Invest запустила В2В-кредитование в июле этого года. Первыми финансовыми партнерами стали SimpleFinance и «Папа Финанс». В сентябре к проекту присоединился банк «Открытие». Средний размер кредита на платформе равен 1,5 млн рублей.