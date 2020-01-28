Ozon в течение 2020 года перейдет на работу по модели логистической платформы. Компания откажется от большей части штатных курьеров и передаст доставку партнерам — малому и среднему бизнесу. Об этом Rusbase рассказали в Ozon.

Ozon сократит большинство курьеров в рамках перехода на новую модель работы