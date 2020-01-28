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Ozon сократит большинство курьеров в рамках перехода на новую модель работы
Новости
Наталья Бархатова
Ozon в течение 2020 года перейдет на работу по модели логистической платформы. Компания откажется от большей части штатных курьеров и передаст доставку партнерам — малому и среднему бизнесу. Об этом Rusbase рассказали в Ozon.
Ozon сократит большинство курьеров в рамках перехода на новую модель работыНаталья Бархатова
- Новая модель работы позволит Ozon запускать курьерскую доставку в населенных пунктах любого размера и удовлетворять спрос в пиковые моменты, отметили в компании.
- У Ozon уже есть партнеры по доставке — крупные компании, такие как Gett и «Везу». Однако теперь основную ставку Ozon сделает на малый и средний бизнес, в том числе ИП. По данным Ozon, в некоторых регионах ИП доставляют уже более 70% заказов.
- Ozon также панирует сотрудничать с самозанятыми в тех регионах, где действует специальный налоговый режим для них. Сейчас компания привлекает самозанятых в Москве и Казани.
- Кроме того, Ozon планирует стандартизировать автопарк — компания перейдет на более крупные фургоны единой модели на фоне роста спроса на габаритные товары и увеличения среднего заказа.
- В компании отметили, что не собираются полностью отказываться от штатных курьеров, но их число станет незначительным. Для тех, кто попадет под сокращение, Ozon обещает «максимально комфортные условия при расторжении трудовых договоров».
- По словам представителя Ozon, сейчас у компании «несколько сотен агентов доставки». Скольких из них коснутся сокращения, в Ozon не уточнили. По данным президента Национальной ассоциации дистанционной торговли Александра Иванова, которого цитируют «Ведомости», у Ozon около 1000 курьеров — 5% от общего числа курьеров интернет-магазинов в России.
Фото: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock
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