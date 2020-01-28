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Ozon сократит большинство курьеров в рамках перехода на новую модель работы

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Ozon в течение 2020 года перейдет на работу по модели логистической платформы. Компания откажется от большей части штатных курьеров и передаст доставку партнерам — малому и среднему бизнесу. Об этом Rusbase рассказали в Ozon.

Ozon сократит большинство курьеров в рамках перехода на новую модель работы
  • Новая модель работы позволит Ozon запускать курьерскую доставку в населенных пунктах любого размера и удовлетворять спрос в пиковые моменты, отметили в компании. 
  • У Ozon уже есть партнеры по доставке — крупные компании, такие как Gett и «Везу». Однако теперь основную ставку Ozon сделает на малый и средний бизнес, в том числе ИП. По данным Ozon, в некоторых регионах ИП доставляют уже более 70% заказов.
  • Ozon также панирует сотрудничать с самозанятыми в тех регионах, где действует специальный налоговый режим для них. Сейчас компания привлекает самозанятых в Москве и Казани.
  • Кроме того, Ozon планирует стандартизировать автопарк — компания перейдет на более крупные фургоны единой модели на фоне роста спроса на габаритные товары и увеличения среднего заказа.
  • В компании отметили, что не собираются полностью отказываться от штатных курьеров, но их число станет незначительным. Для тех, кто попадет под сокращение, Ozon обещает «максимально комфортные условия при расторжении трудовых договоров».
  • По словам представителя Ozon, сейчас у компании «несколько сотен агентов доставки». Скольких из них коснутся сокращения, в Ozon не уточнили. По данным президента Национальной ассоциации дистанционной торговли Александра Иванова, которого цитируют «Ведомости», у Ozon около 1000 курьеров — 5% от общего числа курьеров интернет-магазинов в России.

Фото: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock

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28 января 2020

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29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

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