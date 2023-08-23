Квартальная выручка Ozon выросла на 61%, чистый убыток увеличился на 82% — отчет

Квартальная выручка Ozon увеличилась на 61% при росте чистых убытков на 82%, отчиталась компания. Снижение прибыли маркетплейс связал с неблагоприятным эффектом от курсовых разниц и ростом финансовых расходов.

Ozon отчитался за второй квартал 2023 года, пресс-релиз с финансовыми показателями компании опубликован на ее сайте.

Совокупная выручка Ozon во втором квартале выросла на 61% до 94,1 млрд рублей, из которых 37,2 млрд рублей доходов от продаж (+32%) и 56,9 млрд рублей (+88%) – от предоставления услуг.

Чистый убыток Ozon увеличился на 82% с 7,2 млрд рублей во втором квартале 2022 года до 13,1 млрд рублей в текущем отчетном периоде. Снижение прибыли Ozon связал с ростом финансовых расходов и неблагоприятным эффектом от разницы курсов валют.

Активных покупателей на площадке стало на 29% больше (39,5 млн), количество заказов выросло на 131% до 209 млн.

Акции Ozon на Мосбирже отреагировали на публикацию отчета снижением на 4,1%.

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