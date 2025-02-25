Ozon открыл логистический центр на границе с Китаем
Маркетплейс Ozon открыл в Приамурье таможенно-логистический центр площадью 4 тыс. кв. м, говорится в сообщении на сайте компании. Центр расположен вблизи города Благовещенск Амурской области, там планируется хранить зарубежные товары, которые проходят таможенное оформление.
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Центр расположен на территории таможенно-логистического терминала «Каникурган» в районе российско-китайской границы. «Инфраструктура комплекса позволит обрабатывать более 1,5 млн зарубежных отправлений в месяц. Его запуск создаст до 200 новых рабочих мест в регионе. Операции заработают в марте», — говорится в релизе.
Как отметил Директор по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким, в 2024 году количество продавцов из Амурской области выросло в 1,5 раза, а их оборот увеличился в два раза. «Выгодное расположение региона позволяет развивать не только внутренний рынок, но и международное сотрудничество», ― подчеркнул топ-менеджер.
- Ранее в Ozon опровергли сообщения о закрытии нескольких сортировочных центров в Москве и Московской области. В компании отметили, что намерены перевести около 10% центров на отгрузку заказов клиентам, а остальные «будут принимать товары FBS-продавцов и поставки кросс-доком». «Меняем подход, чтобы повысить эффективность операций и скорость доставки товаров до покупателя», — пояснил представитель маркетплейса.
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