Банк «Открытие» выдаст продавцам на Ozon экспресс-кредиты до 10 млн рублей

Интернет-маркетплейс Ozon расширил программу кредитования продавцов: теперь они могут получить экспресс-кредит от банка «Открытие». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей сторон.

Продавцы на Ozon могут получить от «Открытия» до 10 млн рублей с процентной ставкой от 9,5% годовых на срок до двух лет. Залогом по кредиту станут товары, находящиеся на складах Ozon.

По словам представителей банка «Открытие», процесс кредитования проходит в онлайн-формате. Продавцам не надо собирать дополнительные документы или искать поручителей.

За счет сотрудничества с Ozon банк рассчитывает получить выход на новую аудиторию компаний малого и среднего бизнеса. По собственным данным, на конец второго квартала 2020 года на Ozon было 13 тысяч активных продавцов.

Летом Ozon запустил партнерский проект по кредитованию поставщиков с микрокредитными организациями SimpleFinance и «Папа финанс». Представители маркетплейса считают, что о конкуренции речи не идет: микрокредитные компании специализируются на займах до 2–3 млн рублей.

В Ozon добавили, что ведут переговоры с другими банками о присоединении к проекту b2b-кредитования.

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