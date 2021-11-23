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Ozon снизил требования для открытия пунктов выдачи заказов для партнеров

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ozon снизил требования для открытия пунктов выдачи заказов (ПВЗ) для партнеров. Минимальная площадь точки уменьшилась до 15 кв.м., а обязательные ранее примерочные стали опциональными.

Ozon снизил требования для открытия пунктов выдачи заказов для партнеров

В тарифе «максимум бренда» допустимая площадь снижена до 25 кв. м. Размер выплат партнерам остался прежним — 3,5% и 4,4% от месячного оборота соответственно. Пока новые правила в качестве эксперимента действуют с 22 ноября по 25 декабря, сообщил «Коммерсантъ».

В компании рассчитывают на то, что открытие мини-пунктов расширит поиск локаций в малых городах, а для партнеров из крупных городов позволит проверить расположение пункта вывоза заказов на популярность перед открытием большей точки. 

Партнер Data Insight Борис Овчинников считает, что если система распределения заказов будет настроена правильно, то и в самых маленьких пунктах удастся избежать снижения качества сервиса. Но, по его словам, в отчасти проигрышном положении могут оказаться операторы больших по площади пунктов выдачи заказов. Хотя Овчинников сомневается, что это приведет к заметному оттоку партнеров.

Сейчас у Ozon более 15 тыс. точек выдачи заказов по стране. По оценкам Data Insight, в 2020 году на пункты выдачи заказов и постаматы приходилось 68% от общего числа доставок в онлайн-торговле.

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Фото на обложке: LesdaMore / Shutterstock

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