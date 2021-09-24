Маркетплейс Ozon планирует запустить онлайн-кинотеатр и обсуждает варианты выхода на рынок с его участниками. Ритейлер рассматривает как запуск white label по партнерской модели, так и поглощение уже существующей платформы.

Ozon уже провел консультации с ivi, Megogo и Viasat, сообщили источники «Коммерсанта». В этих компаниях отказались от комментариев.

Один из собеседников издания отметил, что компания пока не определилась с конкретикой по проекту.

По его оценке, «ритейлер хочет решить экосистемные задачи», усилив программу лояльности. В ней уже есть подписка Ozon Premium, дающая скидки и бесплатную доставку, Ozon Card — дебетовая карта с кэшбеком, сервис покупки авиабилетов и другие.

По словам аналитика «Райффайзенбанка» Сергея Либина, Ozon развивается по примеру Amazon и его Prime Video и отечественных экосистем.Так, в экосистемную подписку «Яндекс.Плюс» входит «Кинопоиск HD», «Сбер» развивает Okko, МТС — Kion.

Другой собеседник издания полагает, что партнерская модель будет самым простым, быстрым и дешевым способом выйти на рынок.

Создавать — задача почти невозможная, и обычно покупается готовое решение, которое затем дорабатывается под клиента, сказал гендиректор SPB TV Кирилл Филиппов.

Стоимость такого решения он оценивает в $7–10 млн, его развертывание и поддержку — в $2 млн в год, подбор команды — в $2–3 млн, привлечение 1 млн пользователей — в $30 млн из расчета 2000 рублей за каждого.

По оценке Филиппова, переориентация с магазина на кинотеатр даст конверсию не более 3–5%. Это то количество пользователей, которые станут зрителями при условии сильного промо и «прочих экосистемных купонов».

Поэтому начальный запуск онлайн-кинотеатра будет стоить не менее $100 млн, и почти такие же деньги надо потратить на контент в дальнейшем. С учетом количества онлайн-кинотеатров Филиппов назвал срок окупаемости проекта в 50–75 лет.