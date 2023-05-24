Ozon впервые в истории работы вышел на прибыльность

Ozon впервые в истории своей работы вышел на прибыльность. По итогам первого квартала текущего года маркетплейс получил чистую прибыль в размере 10,7 млрд рублей при убытке в 19 млрд рублей годом ранее.

Маркетплейс Ozon отчитался о получении чистой прибыли в размере 10,7 млрд рублей по итогам работы в первом квартале 2023 года. За аналогичный период прошлого года маркетплейс получил убыток в размере 19 млрд рублей.

Выход на прибыльность в первом квартале в Ozon объяснили «разовым неденежным эффектом реструктуризации облигаций». В связи с завершением процесса реструктуризации задолженности маркетплейс должен отразить ее переоценку, пояснили в Ozon.

Торговый оборот Ozon вырос на 71% до 303 млрд рублей. Скорректированная EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) оказалась рекордной и достигла 8 млрд рублей. Общая выручка маркетплейса выросла на 47% до 93,2 млрд рублей.

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