Ozon впервые в истории работы вышел на прибыльность

Ozon впервые в истории своей работы вышел на прибыльность. По итогам первого квартала текущего года маркетплейс получил чистую прибыль в размере 10,7 млрд рублей при убытке в 19 млрд рублей годом ранее.
Маркетплейс Ozon отчитался о получении чистой прибыли в размере 10,7 млрд рублей по итогам работы в первом квартале 2023 года. За аналогичный период прошлого года маркетплейс получил убыток в размере 19 млрд рублей.
Выход на прибыльность в первом квартале в Ozon объяснили «разовым неденежным эффектом реструктуризации облигаций». В связи с завершением процесса реструктуризации задолженности маркетплейс должен отразить ее переоценку, пояснили в Ozon.
Торговый оборот Ozon вырос на 71% до 303 млрд рублей. Скорректированная EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) оказалась рекордной и достигла 8 млрд рублей. Общая выручка маркетплейса выросла на 47% до 93,2 млрд рублей.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
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