На складе Ozon в Подмосковье произошел пожар площадью 375 кв. м

На складе маркетплейса Ozon в деревне Гривно в Московской области произошел пожар. По данным МЧС, спустя три часа открытое горение было ликвидировано.
Как сообщает противопожарная служба, сообщение о возгорании поступило на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона городского округа Подольск в 08:39 по московскому времени.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из-под кровли. Проведена эвакуация сотрудников. Происходит открытое горение на площади 375 квадратных метров, горит продукция в коробках на стеллажах», — отмечает пресс-служба гарнизона.
В 09:24 был объявлен ранг пожара №3: «Обстановка сложная, запрашиваются дополнительные силы». В 11:22 была проведена локализация пожара на площади 500 кв. м, а в 11:48 — ликвидация открытого горения.
Для тушения были привлечены 49 единиц техники, включая вертолет, и 132 человека.
По информации пресс-службы Ozon, загоревшийся блок склада не использовался, товары в нем не хранились. Среди сотрудников пострадавших нет.
Фото: МЧС России
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Пожар на складе Ozon, иск против Мельниченко, спрос на IT-специалистов в России: главное 20 августа
- 2 Инструменты, которые продвинут бренд на маркетплейсах
- 3 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
- 4 Как выйти на Ozon: нюансы работы с маркетплейсом
- 5 Сервисы для продавцов на маркетплейсах
ВОЗМОЖНОСТИ
20 августа 2023
20 августа 2023
20 августа 2023