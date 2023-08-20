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На складе Ozon в Подмосковье произошел пожар площадью 375 кв. м

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

На складе маркетплейса Ozon в деревне Гривно в Московской области произошел пожар. По данным МЧС, спустя три часа открытое горение было ликвидировано.

На складе Ozon в Подмосковье произошел пожар площадью 375 кв. м

Как сообщает противопожарная служба, сообщение о возгорании поступило на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона городского округа Подольск в 08:39 по московскому времени.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из-под кровли. Проведена эвакуация сотрудников. Происходит открытое горение на площади 375 квадратных метров, горит продукция в коробках на стеллажах», — отмечает пресс-служба гарнизона.

В 09:24 был объявлен ранг пожара №3: «Обстановка сложная, запрашиваются дополнительные силы». В 11:22 была проведена локализация пожара на площади 500 кв. м, а в 11:48 — ликвидация открытого горения.

Для тушения были привлечены 49 единиц техники, включая вертолет, и 132 человека.

По информации пресс-службы Ozon, загоревшийся блок склада не использовался, товары в нем не хранились. Среди сотрудников пострадавших нет.

Фото: МЧС России

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