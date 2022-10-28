Ozon снизит ставку за продвижение до 1 рубля в преддверии крупных распродаж

Маркетплейс Ozon решил понизить для продавцов ставку продвижения товаров до 1 рубля за тысячу показов перед распродажами «11.11» и «Черная пятница», ранее действовал тариф в 35 рублей.

Подключить новую ставку можно в «Трафаретах», инструменте автоматической настройки продвижения. Как указывают в компании, подключение «Трафаретов» увеличивает охват карточки товара в среднем в два раза.

В Ozon подчеркнули, что снижение стоимости услуги не отразится на ее качестве.

«По итогам предыдущей мегараспродажи “Хочу-схвачу” у продавцов, которые пользовались “Трафаретами”, оборот увеличился вдвое, а количество заказов — более чем в 2,5 раза в сравнении с теми, кто не пользовался дополнительными инструментами продвижения», — рассказали в Ozon.

Сколько будет действовать новый тариф, пока неизвестно. В маркетплейсе уточнили, что ставка в 1 рубль будет доступна в сезон «Высоких продаж», включая новогоднюю распродажу. Решение о продлении будет приниматься на основании эффективности нововведения.

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