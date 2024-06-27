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Ozon разместил вакансию водителя-курьера на зарплату свыше 500 тыс. рублей в месяц

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ozon готов платить курьерам зарплату, размер которой превышает доход значительной части продавцов на площадке. Маркетплейс разместил вакансию в Ханты-Мансийске — ищут водителя-курьера с личным автомобилем на зарплату свыше 500 тыс. рублей в месяц.

Ozon разместил вакансию водителя-курьера на зарплату свыше 500 тыс. рублей в месяц
  1. Новости

Маркетплейс Ozon разместил на сайте популярного сервиса по поиску работы вакансию водителя-курьера в Ханты-Мансийске. Сотруднику предлагают заработную плату от 306 до 510 тыс. рублей в месяц, говорится в описании вакансии.

Требования вакансии предполагают наличие водительских прав категории B, вместительного грузового автомобиля для перевозки товаров, смартфона на базе Android.

Курьер должен будет доставлять товары в пункты выдачи заказов и забирать клиентские возвраты, а также предоставлять отчет о выполненной работе в мобильном приложении маркетплейса.

Согласно результатам исследования MPGO, Shopstat и «Модульбанка», в 2023 году только 24,4% продавцов на Ozon могли похвастаться доходом от 100 до 500 тыс. рублей в месяц. Доход от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей в месяц имели только 7,2% селлеров Ozon.

Фото на обложке: muse studio / Shutterstock

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