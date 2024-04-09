В Ozon обозначили сроки начала редомициляции

В Ozon намерены начать процедуру смены юрисдикции на российскую уже в 2024 году. Ранее компания объявила о планах провести редомициляцию с Кипра после неудачных попыток оспорить решение Nasdaq о делистинге.
По словам CFO компании Игоря Герасимова, процедура редомициляции холдинговой компании с Кипра может начаться в текущем году.
В ближайшие месяцы компания предпримет ряд действий, нацеленных на перерегистрацию в российской юрисдикции.
«Такой план есть, все его поддерживают на всех уровнях. Но есть и объективные препятствия и ограничения, из-за которых мы не можем более оперативно его реализовать», — приводит слова Герасимова агентство «Интерфакс».
В настоящее время холдинговой компанией Ozon является зарегистрированная на Кипре Ozon Holdings Limited.
Акции компании помимо Мосбиржи торгуются на Международной бирже Астаны (AIX). Ранее бумаги торговались и на американской Nasdaq, однако площадка приняла решение о делистинге из-за введения российских войск на территорию Украины.
Ozon дважды пытался оспорить решение Nasdaq, но попытки не увенчались успехом.
Фото на обложке: hodim /
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