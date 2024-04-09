Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В Ozon обозначили сроки начала редомициляции

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В Ozon намерены начать процедуру смены юрисдикции на российскую уже в 2024 году. Ранее компания объявила о планах провести редомициляцию с Кипра после неудачных попыток оспорить решение Nasdaq о делистинге.

В Ozon обозначили сроки начала редомициляции

По словам CFO компании Игоря Герасимова, процедура редомициляции холдинговой компании с Кипра может начаться в текущем году.

В ближайшие месяцы компания предпримет ряд действий, нацеленных на перерегистрацию в российской юрисдикции.

«Такой план есть, все его поддерживают на всех уровнях. Но есть и объективные препятствия и ограничения, из-за которых мы не можем более оперативно его реализовать», — приводит слова Герасимова агентство «Интерфакс».

В настоящее время холдинговой компанией Ozon является зарегистрированная на Кипре Ozon Holdings Limited.

Акции компании помимо Мосбиржи торгуются на Международной бирже Астаны (AIX). Ранее бумаги торговались и на американской Nasdaq, однако площадка приняла решение о делистинге из-за введения российских войск на территорию Украины.

Ozon дважды пытался оспорить решение Nasdaq, но попытки не увенчались успехом.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Фото на обложке: hodim / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Ozon в IV квартале 2023 года нарастил обороты более чем в два раза
  2. 2 «Яндекс Маркет» запустит ночную доставку заказов в ПВЗ
  3. 3 Карточки товаров на Ozon, «Яндекс Маркет», Wildberries: способы загрузки, редактуры и время на модерацию
  4. 4 Торговля на маркетплейсах: разбор моделей
  5. 5 Инструменты, которые продвинут бренд на маркетплейсах
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

11 апреля 2024

One Day Offer Alfa

11 апреля 2024

Стартап-тур 2024 (Ростов-на-Дону)

12 апреля 2024

ПУSHКА

12 апреля 2024

Стартап-тур 2024 (Ижевск)

15 апреля 2024

Россия.Горизонты

Все ВОЗМОЖНОСТИ