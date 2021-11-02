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Отмену покупок по 1 рублю из-за сбоя в Ozon посчитали незаконной

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Роспотребнадзор назвал незаконными действия Ozon из-за сбоя, который случился в маркетплейсе накануне. Некоторые товары в рамках акции продавались по цене от 1 до 50 рублей. После устранения ошибки Ozon аннулировал заказы и сообщил, что «товаров нет в наличии».

Отмену покупок по 1 рублю из-за сбоя в Ozon посчитали незаконной

В Роспотребнадзоре отметили, что если из-за технического сбоя выставляются неверные ценники, то юридически для покупателя это ничего не значит. Однако продавец может через суд расторгнуть договор о продаже товара.

В ночь на 1 ноября в Ozon ценники на некоторые товары упали до 1 рубля. После устранения технического сбоя Ozon аннулировал заказы, совершенные по «неправильным» ценникам. Покупателям сообщили, что «товаров нет в наличии» и пообещали вернуть деньги в течение 2-3 дней.

«Действовать в одностороннем порядке, расторгать договор или признавать его незаключенным по закону продавец не может», – отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что покупатель может требовать исполнения заключенного договора, то есть продажи товара по заявленной цене.

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Фото на обложке: ANGHI / Shutterstock

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