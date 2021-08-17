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Оборот от продаж Ozon вырос почти в два раза за второй квартал

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Российский маркетплейс Ozon предоставил отчет о финансовых результатах компании за второй квартал 2021 года. Согласно ему, оборот от продаж (GMV) Ozon вырос на 94% по сравнению с прошлогодними показателями – с 45,8 млрд рублей до 89 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Ozon.

Оборот от продаж Ozon вырос почти в два раза за второй квартал

Рост GMV в первую половину этого года составил 111% по отношению к первому полугодию 2020-го, поэтому Ozon повысил прогноз роста GMV на год до 110%.

Скорректированный показатель EBITDA составил минус 9,1 млрд рублей по сравнению с минус 1,8 млрд рублей во втором квартале 2020 года. Эти цифры в компании связывают со стратегическими инвестициями в масштабирование бизнеса и увеличение доли Ozon на рынке онлайн-торговли. 

«Мы усилили наши инвестиции в завоевание доли рынка, то есть в инфраструктуру логистики, IT, расширение ассортимента и развитие продукта для продавцов и покупателей, что в моменте отражается на размере убытка, но в перспективе 4-5 лет даст нам возможность занять порядка трети российского e-commerce рынка», — заявил финансовый директор Ozon Игорь Герасимов.

Количество заказов на Ozon выросло на 180% год-к-году – за второй квартал этого года их было сделано 40,9 млн (против 14,6 млн заказов за такой же период в прошлом году). При этом частота заказов выросла на 40%.

Валовая прибыль компании за второй квартал 2021 года составила 11,8 млрд рублей – это на 53% больше, чем в прошлом году. Совокупные денежные средства их эквиваленты Ozon насчитывают 122,9 млрд рублей.

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Фото: пресс-служба Ozon

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