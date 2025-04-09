Ozon запустил бесплатный конструктор витрин для продавцов

П родавцы и бренды смогут бесплатно оформлять витрину своего магазина на Ozon как полноценный сайт. Маркетплейс запустил новый инструминт, который поможет создать уникальную витрину с баннерами, товарами и отзывами клиентов, сообщил Русбейс представитель Ozon.

Маркетплейс подготовил несколько шаблонов витрин — ими можно пользоваться как конструктором. Есть макеты с акцентом на товары, универсальный и отдельный для продавцов одежды. Предприниматели могут воспользоваться готовым шаблоном или самостоятельно создать пространство бренда. На витрину также можно вести внешний трафик. Кроме того, Ozon будет автоматически показывать на витрине акции продавца: скидки от суммы и купоны.

«С помощью нового конструктора предприниматели смогут без дополнительных затрат создавать продающие страницы своих магазинов. Это особенно важно для представителей малого и среднего бизнеса, у которых не всегда хватает ресурсов для создания и ведения собственного сайта. Готовые шаблоны позволят продавцам быстро создать страницу сразу с хорошим трафиком», — рассказала директор торговой площадки Ozon Ксения Тихонова.

Доступ к функционалу также откроют официальным представителям брендов. Бренды смогут создавать подборки оригинальных товаров от разных продавцов и получать плашку «Официальная витрина бренда».

В начале апреля «Яндекс Маркет» также представил новые инструменты для продавцов, которые помогут им напрямую взаимодействовать с аудиторией, привлекая внешний трафик. Среди нововведений — возможность создавать акции, формировать тематические подборки товаров и отправлять push-уведомления лояльным клиентам. Также добавлены опции для кастомизации витрин — карусели баннеров, подразделы и полки.