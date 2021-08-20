Ozon запустил услугу бронирования алкоголя в магазинах SimpleWine

Маркетплейс Ozon предоставил возможность бронирования вин и крепких напитков в магазинах SimpleWine. На витрине представлено около 1,5 тыс. видов алкоголя, которые можно забронировать для самовывоза.
Дистрибьютору это дает доступ к большей аудитории, а Ozon может приучать клиентов к покупке спиртного на своей платформе, сообщил «Коммерсантъ».
В числе товаров — тихие и игристые вина, шампанское, виски, джин, ром. В компании подчеркнули, что не занимаются дистанционной продажей алкоголя, покупка покупка происходит в магазинах партнера. Перед показом витрины Ozon запрашивает возраст клиента.
SimpleWine платит площадке за услугу размещения ассортимента и функцию бронирования.
Пока услуга доступна в тестовом режиме в Москве. Решение о расширении предложения в категории сервис будет принимать по итогам эксперимента.
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Фото: Africa Studio / Shutterstock
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