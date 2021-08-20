Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ozon запустил услугу бронирования алкоголя в магазинах SimpleWine

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Маркетплейс Ozon предоставил возможность бронирования вин и крепких напитков в магазинах SimpleWine. На витрине представлено около 1,5 тыс. видов алкоголя, которые можно забронировать для самовывоза.

Ozon запустил услугу бронирования алкоголя в магазинах SimpleWine

Дистрибьютору это дает доступ к большей аудитории, а Ozon может приучать клиентов к покупке спиртного на своей платформе, сообщил «Коммерсантъ».

В числе товаров — тихие и игристые вина, шампанское, виски, джин, ром. В компании подчеркнули, что не занимаются дистанционной продажей алкоголя, покупка покупка происходит в магазинах партнера. Перед показом витрины Ozon запрашивает возраст клиента.

SimpleWine платит площадке за услугу размещения ассортимента и функцию бронирования.

 Пока услуга доступна в тестовом режиме в Москве. Решение о расширении предложения в категории сервис будет принимать по итогам эксперимента.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото:  Africa Studio  / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Пользователи выбирают уникальность. Как выделиться с помощью визуального сторителлинга
  2. 2 Названы самые перспективные ниши для открытия бизнеса в Москве
  3. 3 Бывший гендиректор «Мегафона» планирует приобрести сотовые вышки Veon — СМИ
  4. 4 Не знаете, как измерить эффективность корпоративного обучения? Есть три способа
  5. 5 Рынок российских акций испытал сильнейшее падение за месяц
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

20 августа 2021

Конкурс Apps UP

20 августа 2021

Startup-Сабантуй. Цифровизация

20 августа 2021

Акселератор "Б8"

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма