Ozon планирует открыть новый склад в Сочи в 2026 году
Маркетплейс Ozon планирует открыть новый склад в Сочи на 20 тыс. кв. м, узнал RB.RU. В компании подтвердили планы. У Ozon в Сочи уже работает около 400 ПВЗ.
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«Мы находимся в поиске застройщика для строительства склада в Сочи в 2026 году по модели build-to-suit (склад останется в собственности девелопера, но будет сдан в гарантированную аренду Ozon. — прим. RB.RU). Новый объект поможет быстрее доставлять заказы местным покупателям и сократить затраты для продавцов на отправку товаров», — рассказали RB.RU в пресс-службе маркетплейса.
В Ozon добавили, что уже открыли склад в Новороссийске, товары с которого доставляются в почти 3,5 тысячи пунктов выдачи Краснодарского края и других регионов. Около 400 ПВЗ находится в Сочи.
«При этом число заказов Ozon и оборот местных продавцов, количество которых в регионе превысило 20 тыс., продолжают расти. Поэтому мы развиваем собственную инфраструктуру, в том числе открываем новые склады», — заявили в компании.
Согласно материалам ООО «Интернет решения» (юрлицо Ozon), первая очередь склада на 10 тыс. кв. м может быть запущена уже во II-III кварталах 2026 года. Запуск второй очереди на 10 тыс. кв. м запланирован на II-III кварталы 2028 года.
Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева пояснила, что склад в Сочи позволит значительно улучшить сроки доставки, что повысит уровень удовлетворенности покупателей и обеспечит конкурентные преимущества продавцам.
«Местоположение вблизи крупных транспортных узлов и ключевых регионов страны позволит снизить издержки на доставку и ускорить обработку заказов», — считает эксперт.
За 2024 года количество активных селлеров на маркетплейсе Ozon выросло на треть и составило 600 тыс., сообщается в неаудированном финансовом отчете Ozon Holdings PLC за четвертый квартал и полный 2024 год.
Фото на обложке: Adrian Sulyok / Unsplash
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