Суд арестовал имущество владельца сгоревшего склада Ozon в Истре

Арбитражный суд Подмосковья 19 февраля наложил арест на имущество девелопера «Ориентир Запад-1» (входит в ГК «Ориентир»), который управлял сгоревшим в августе 2022 года складом Ozon в Истре. Это следует из определения суда, на которое обратил внимание Shopper’s. Ходатайство о принятии обеспечительных мер Ozon направил в суд еще 18 февраля.

Арест наложен на имущество (включая денежные средства) и имущественные права девелопера в размере 4,5 млрд рублей, следует из документа. Эта сумма соответствует ущербу Ozon от пожара за вычетом выплаченного страхового возмещения. Ozon оценил убытки в 10,8 млрд рублей, а «Ингосстрах» выплатил маркетплейсу лишь 6,4 млрд рублей из 11 млрд рублей страхового покрытия.

Незаконный арест. Представитель ГК «Ориентир» сообщил Shopper’s, что компания считает обеспечительные меры незаконными и подала заявление об их отмене. Он сослался на данные Росреестра, согласно которым по состоянию на 28 февраля обеспечительные меры не наложены. Также арест невозможен, поскольку имущество «Ориентир Запад-1» находится в залоге у банка, добавил представитель девелопера. По данным «СПАРК-Интерфакс», у компании 12 залогов в «Альфа-банке», которые возникали с апреля 2022 года по ноябрь 2024-го.

Подозрения в сокрытии активов. В Ozon отказались от комментариев Shopper’s. Из судебных материалов следует, что маркетплейс опасается «сокрытия активов ответчиком» и создания им «ситуации искусственной несостоятельности за счет заключения договоров займа с аффилированными лицами».

В определении суда сказано, что, начиная с 2022 года, «ответчик начал резко наращивать совокупный долг и снижать собственный капитал (на 234,27%)». Кроме того, девелопер «имеет значительные финансовые обязательства перед аффилированными с ним лицами», — говорится в документе.

В ГК «Ориентир» все подозрения отвергают и утверждают, что в 2024 году инвестировали более 500 млн рублей в поддержку операционной деятельности «Ориентир Запад-1» для обеспечения бесперебойной эксплуатации склада Ozon, пишет Shopper’s.

Пожар в складском комплексе Ozon площадью 76 тыс. кв. м произошел 3 августа 2022 года. В результате 12 человек были ранены, а двое погибли. От огня пострадали два блока здания, один был уничтожен полностью.

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