Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ozon приостановит пилотный проект по продажам услуг

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Ozon c 1 марта 2022 года скроет раздел «Услуги» с витрины, сообщила пресс-служба маркетплейса. Сервис был запущен в рамках пилотного проекта. Ozon планирует доработать и расширить сервис перед перезапуском.

Ozon приостановит пилотный проект по продажам услуг

Услуги по установке техники и бронированию квартир, обучающие курсы, и прочие подобные сервисы уйдут с витрины маркетплейса. В ассортименте площадки пока останутся фиксированные пакетные сервисы – подписки на цифровые кинотеатры, книжные сервисы, услуги лотерей, благотворительность.

В Ozon говорят, что видят все больше интереса к услугам со стороны небольших компаний и физических лиц – а работа с ними требует другого формата и новой системы проверки и сертификации исполнителей.

«Мы хотели бы в будущем масштабировать услуги в другом формате, быстрее и шире. Но такой сервис потребует особого подхода к контролю исполнителей и их услуг. Над этой системой мы планируем поработать, прежде чем запустить новый пилот», – сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что все проданные покупателям услуги будут оказаны в полном объеме. Взаиморасчеты с партнерами (сейчас их несколько сотен) будут завершены по запланированному графику выплат. В личном кабинете продавцов с 1 марта 2022 года продажи будут неактивны, но маркетплейс сохранит доступ к отчетам и аналитике для удобства.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Ozon с 15 марта поднимет комиссии для продавцов
  2. 2 8 унисекс-подарков, которые подойдут и на 23 февраля, и на 8 марта
  3. 3 Ozon вложит более 1 млрд рублей в промо для стимулирования продаж одежды
  4. 4 Как Ozon прокачивает пункты выдачи своих франчайзи
  5. 5 Ozon объявил о наборе стажеров на программу Ozon Camp
Tapper — революция в ресторанной сфере:
мгновенная оплата счета и чаевых по QR-коду
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

22 февраля 2022

Java day offer

25 февраля 2022

TV Neuro Technologies

27 февраля 2022

5G-инкубация от MTC Startup Hub

28 февраля 2022

Акселератор «Б8»

28 февраля 2022

«Стальное дерево»

Все ВОЗМОЖНОСТИ