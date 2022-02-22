Ozon приостановит пилотный проект по продажам услуг

Ozon c 1 марта 2022 года скроет раздел «Услуги» с витрины, сообщила пресс-служба маркетплейса. Сервис был запущен в рамках пилотного проекта. Ozon планирует доработать и расширить сервис перед перезапуском.
Услуги по установке техники и бронированию квартир, обучающие курсы, и прочие подобные сервисы уйдут с витрины маркетплейса. В ассортименте площадки пока останутся фиксированные пакетные сервисы – подписки на цифровые кинотеатры, книжные сервисы, услуги лотерей, благотворительность.
В Ozon говорят, что видят все больше интереса к услугам со стороны небольших компаний и физических лиц – а работа с ними требует другого формата и новой системы проверки и сертификации исполнителей.
«Мы хотели бы в будущем масштабировать услуги в другом формате, быстрее и шире. Но такой сервис потребует особого подхода к контролю исполнителей и их услуг. Над этой системой мы планируем поработать, прежде чем запустить новый пилот», – сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что все проданные покупателям услуги будут оказаны в полном объеме. Взаиморасчеты с партнерами (сейчас их несколько сотен) будут завершены по запланированному графику выплат. В личном кабинете продавцов с 1 марта 2022 года продажи будут неактивны, но маркетплейс сохранит доступ к отчетам и аналитике для удобства.
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Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky /
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