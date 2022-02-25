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Ozon поддержит продавцов на фоне нестабильной ситуации

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Ozon окажет поддержку продавцам маркетплейса в условиях нестабильной ситуации, сообщила пресс-служба компании. Меры включают в себя промежуточные выплаты за продажи, отмену платы за размещение на складах Ozon, а также смягчение правил выполнения заказов.

Ozon поддержит продавцов на фоне нестабильной ситуации

Как поянсили в компании, меры поддержки помогут, несмотря на нестабильность ситуации, вести продажи и адаптироваться под растущие закупочные цены.

Вводятся следующие меры поддержки:

  • Несколько промежуточных выплат за продажи – 5, 9 и 15 марта вместо разовой выплаты в середине месяца. Предполагается, что быстрый доступ к деньгам позволит закупиться товарами как можно скорее, что важно в условиях повышения закупочных цен.
  • С 1 марта до 30 июня для продавцов особенно востребованных и сезонных категорий отменятеся плата за размещение на складах Ozon. Поставки будут приниматься без ограничений по количеству. 
  • Для продавцов, которые торгуют со своего склада или по модели интернет-витрины Ozon смягчит правила выполнения заказов, учитывая нестабильность работы логистических компаний в настоящее время.
  • При анализе добросовестности продавцов и отслеживании спекуляций на маркетплейсе в текущий период маркетплейс примет во внимание возможный резкий рост закупочных цен.
  • Маркетплейс продлит сроки добавления товаров в распродажу, приуроченную к Международному женскому дню, которая пройдет с 1 по 4 марта. Продавцы смогут присоединиться к акции до 1 марта включительно.

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Фото на обложке: Gajus / Shutterstock

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