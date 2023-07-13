Ozon повыcит тарифы для курьеров на фоне роста числа заказов

Ozon повысит тарифы для курьеров на фоне роста числа заказов. В большинстве регионов их реальный доход может высти на 10%. Изменения коснутся автомобильных курьеров компании, а первые выплаты по новой ставке они получат уже 13 июля. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса.
Кроме того, Ozon решил увеличить ставку по реферальной программе для курьеров в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Ростове-на-Дону и Краснодаре
Так, выплаты в столице за друга, который станет курьером Ozon, составят 25 тыс. рублей, в остальных городах — 15 тыс.рублей. А сотрудники, которые пришли по реферальной программе, получат за первые 10 смен дополнительные 15 тыс.рублей сверх заработанных.
Фото на обложке: Galina-Photo /
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