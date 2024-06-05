Ozon построит в Томской области сортировочный центр в 20 тыс. кв.м.

Ozon построит в Томской области новый сортировочный центр, сообщили в пресс-службе. Для этого маркетплейс подписал соглашение о сотрудничестве с местной администрацией, оно включает инвестиционный проект Ozon в этом регионе.
Сортировочный центр планируется открыть в 2025 году, его площадь составит 20 тыс. кв.м. Сейчас в регионе уже функционируют два сортировочных центра маркетплейса.
По итогам 2023 года оборот продавцов на Ozon составил 3 млрд рублей. В настоящее время на площадке работают свыше 1,5 тыс. продавцов из Томской области.
В рамках своего инвестиционного проекта Ozon также будет приглашать жителей для открытия новых ПВЗ. Сейчас партнерами копании в Томской области являются 120 предпринимателей. Это агенты пунктов выдачи. Всего в регионе 338 ПВЗ Ozon, из них 50 находятся в небольших городах.
Фото на обложке: FotograFFF /
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