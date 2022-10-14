Ozon откроет «домашние» пункты выдачи в малонаселенных городах

Российский маркетплейс Ozon запустил формат «домашних» пунктов выдачи в небольших населенных пунктах и селах. Сначала новый формат охватит 2,5 тыс. сел с население от 1 до 3,5 тыс. жителей. Выдавать заказы можно будет в частном доме или местном магазине. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Чтобы открыть такой пункт достаточно оставить заявку на сайте маркетплейса. По новому тарифу «домашний пункт» вознаграждение партнера составит 2,55% от оборота в точке.

Предпринимателю придется потратиться только на покупку ноутбука, сканера, принтера и оборудование для видеонаблюдения. Сам пункт нужно будет обозначить световой вывеской, которую предоставят бесплатно, как и другие бренд-материалы компании.

Сеть Ozon насчитывает более 16 тыс. пунктов выдачи заказов, которыми управляют партнеры-франчайзи. В зависимости от тарифного плана их вознаграждение составляет 3,55% или 4,45% от оборота в точке.

При этом пункт должен соответствовать бренд-стандартам и критериям помещения. Теперь же к двум основным тарифам добавился третий «домашний пункт» с вознаграждением 2,55% и с упрощенными требованиями.

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