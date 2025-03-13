Ozon вслед за Wildberries запустил продажу автомобилей с пробегом

«В 2023 году Ozon первым из маркетплейсов начал продавать автомобили. С тех пор клиенты заказали у нас больше 1,5 тыс. машин, но главное — они привыкли выбирать даже такие технически сложные товары онлайн», — отметил руководитель «Ozon авто» Алексей Махмудов.

Сейчас купить авто с пробегом могут пользователи Ozon из Москвы, Московской области и Краснодара, в будущем планируется расширение географии продаж. В пресс-службе подчеркнули, что автомобили будут доставлять прямо к дому. После осмотра покупатель сможет отказаться от сделки, и ему вернут деньги.

Как отметили в маркетплейсе, автомобили с пробегом могут продавать только профессиональные участники рынка, а все представленные на маркетплейсе машины прошли техническую и юридическую проверку.

В начале февраля продажу автомобилей с пробегом в партнерстве с Pango Cars запустил Wildberries. В компании отметили, что первом этапе будут доступны автомобили KIA, Renault, Volkswagen, Changan, Audi и других марок стоимостью от 950 тыс. рублей. В дальнейшем ассортимент будет расширяться.

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