Ozon запустил прямые видеотрансляции для продажи товаров

С 30 сентября онлайн-ритейлер Ozon запустил ежедевные прямые видеотрансляции в мобильном приложении. В них примут участие ведущие, эксперты, а также продавцы маркетплейса и представители брендов. Зрители получат возможность пообщаться с продавцами и купить товары со скидкой. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Трансляции проходят с 18:00 до 20:00 по мск, они посвящены как товарным категориям, так и отдельным товарам. Как пояснили в Ozon, поначалу в ходе эфиров будут рассказывать о товарах для фитнеса, кухонных гаджетах и товарах в категории «Красота и здоровье».

У пользователей есть возможность задать вопрос стримерам и купить товар, о котором говорят в рамках трансляции, со скидкой. Это всем известный формат «магазин на диване». В Ozon утверждают, что пока он не добрался до молодежи, но формат видеостриминга на маркетплейсах должен это изменить.

По словам директора по продукту и пользовательскому опыту в Ozon Евгения Ширинкина, китайские онлайн-платформы уже имеют положительный опыт «шопингтеймента».