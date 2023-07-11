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Ozon увеличил ежемесячные выплаты на 40% для франчайзи ПВЗ

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ozon обновил условия финансовой поддержки для владельцев пунктов выдачи заказов. Сумма будет зависеть от региона и локации: в малых горадах она будет проиндексирована, а в новостройках ЖК может доходить до 3 млн. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Ozon увеличил ежемесячные выплаты на 40% для франчайзи ПВЗ

Найти «выгодную» локацию можно на карте, где синим цветом обозначены жилые зоны с повышенной финансовой поддержкой. Ежемесячная выплата в первые шесть месяцев после открытия в них теперь на 40% выше, чем максимальная поддержка по предыдущим условиям. Например, в Москве в новых «синих» локациях сумма поднялась до 500 тыс. рублей в месяц.

Ozon также предоставит возможность получить дополнительный доход для давно работающих ПВЗ. На фоне кратного роста владельцев карт «Ozon Банка» до более чем 22,5 млн пользователей компания начала платить за идентификацию каждого клиента в пункте выдачи двойную компенсацию — и владельцам пунктов, и сотрудникам.

Фото на обложке: Semiglass / Shutterstock

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