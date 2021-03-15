Ozon начинает работать по модели витрины

Ozon начинает работу по модели интернет-витрины, когда продавцы оплачивают маркетплейсу только комиссию за продажу товара, уточнили RB.ru в пресс-службе компании.

При такой модели доставлять заказы продавцы будут собственными силами или с помощью сторонних компаний. Также можно использовать логистических партнеров Ozon. Сейчас это «Почта России», ПЭК, DPD, Boxberry и CDEK, список будет дополняться. В рамках интеграции маркетплейс автоматически отслеживает движение заказа и контролирует срок доставки.

Маркетплейс будет выполнять функцию отслеживания заказа, возьмет на себя клиентский сервис и арбитраж спорных случаев. При желании компании могут применять и платные инструменты продвижения от Ozon.

Новая схема работы с площадкой будет интересна продавцам из отдаленных регионов, крупным брендам, селлерам, которые предлагают товары, требующие особой перевозки, например, встроенную бытовую технику, сложное спортивное оборудование или живые цветы.

«Работа с Ozon исключительно как с витриной даст малому бизнесу сэкономить на логистике, определяя регионы продаж и выбирая наиболее выгодные предложения по стоимости от логистических операторов. Крупные бренды и ритейлеры будут использовать уже налаженную собственную логистику, что значительно снизит порог выхода на маркетплейс», — считает директор по развитию логистической платформы Ozon Степан Гусамов.

Уточняется, что тестирование модели витрины началось в конце прошлого года, в тест вошло свыше 200 компаний.

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