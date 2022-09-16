Ozon обновил витрину с материалами для упаковки

Одна из крупнейших мультикатегорийных платформ электронной коммерции Ozon обновила витрину товаров для упаковки, оставив только собственную марку, но добавив максимум полезной информации к описанию позиций.

Пресс-служба компании уточняет, что за счет такого нововведения маркетплейс теперь может гарантировать качество упаковки и соответствие товаров всем правилам работы площадки с партнерами.

Среди заявленных онлайн-гипермаркетом преимуществ раздела под лозунгом «Все для поставки на маркетплейс в одном месте»:

Большой ассортимент продукции (есть все необходимое в соответствие с его же требованиями по упаковке: коробки, сейф-пакеты, пузырчатую плёнку и другие расходники),

Выгодные цены (стоимость упаковки ниже, чем в среднем по рынку + «сделали нарастающую скидку для всех товаров, хотя и до этого цены на витрине легко конкурировали с предложениями производителей»),

Скидочная программа («теперь скидки стали постоянными и зависят от объёма заказа — чем больше покупка, тем выгоднее цена»),

Удобство выбора (все виды упаковки можно заказать в одном месте, а не искать у разных поставщиков),

Быстрая доставка (с собственных складов упаковка едет до партнеров в среднем 1-2 дня).

Еще одно важное преимущество, которое стоит отметить отдельно, – это наиболее полно представленная информация о каждом виде упаковки и расходников.

Максимальное количество характеристик и другой rich-контент помогают поставщику маркетплейса досконально изучить предложение и легко принять решение о покупке.

«Запуск СТМ материалов для упаковки товаров упростит поставщикам процесс поиска подходящих материалов. Помимо этого, качество ассортимента витрины Ozon соответствует всем правилам площадки, поэтому риск повреждения товаров снижается», – поделилась Анна Карпова, директор по развитию бизнеса Ozon.

Заказать товары могут партнеры из Москвы, Твери, Нижнего Новгорода, Рязани, Воронежа, Тулы и Самары, но в будущем Ozon планирует расширить географию.

Фото на обложке: Витрина / Ozon