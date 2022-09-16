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Ozon обновил витрину с материалами для упаковки

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Одна из крупнейших мультикатегорийных платформ электронной коммерции Ozon обновила витрину товаров для упаковки, оставив только собственную марку, но добавив максимум полезной информации к описанию позиций.

Ozon обновил витрину с материалами для упаковки

Пресс-служба компании уточняет, что за счет такого нововведения маркетплейс теперь может гарантировать качество упаковки и соответствие товаров всем правилам работы площадки с партнерами.

Среди заявленных онлайн-гипермаркетом преимуществ раздела под лозунгом «Все для поставки на маркетплейс в одном месте»:

  • Большой ассортимент продукции (есть все необходимое в соответствие с его же требованиями по упаковке:  коробки, сейф-пакеты, пузырчатую плёнку и другие расходники),
  • Выгодные цены (стоимость упаковки ниже, чем в среднем по рынку + «сделали нарастающую скидку для всех товаров, хотя и до этого цены на витрине легко конкурировали с предложениями производителей»),
  • Скидочная программа («теперь скидки стали постоянными и зависят от объёма заказа — чем больше покупка, тем выгоднее цена»),
  • Удобство выбора (все виды упаковки можно заказать в одном месте, а не искать у разных поставщиков),
  • Быстрая доставка (с собственных складов упаковка едет до партнеров в среднем 1-2 дня).

Еще одно важное преимущество, которое стоит отметить отдельно, – это наиболее полно представленная информация о каждом виде упаковки и расходников.

Максимальное количество характеристик и другой rich-контент помогают поставщику маркетплейса досконально изучить предложение и легко принять решение о покупке.

«Запуск СТМ материалов для упаковки товаров упростит поставщикам процесс поиска подходящих материалов. Помимо этого, качество ассортимента витрины Ozon соответствует всем правилам площадки, поэтому риск повреждения товаров снижается», – поделилась Анна Карпова, директор по развитию бизнеса Ozon.

Заказать товары могут партнеры из Москвы, Твери, Нижнего Новгорода, Рязани, Воронежа, Тулы и Самары, но в будущем Ozon планирует расширить географию.

Фото на обложке: Витрина / Ozon

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