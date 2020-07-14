Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

СМИ: Ozon готовится заключить крупнейшую сделку на рынке складов России

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Онлайн-ритейлер Ozon и девелоперская компания «Ориентир» договорились об аренде 155 тысяч кв.м в подмосковном комплексе «Ориентир Запад». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке недвижимости. 

СМИ: Ozon готовится заключить крупнейшую сделку на рынке складов России

Как пишет издание, стороны сделки и консультирующая их компания CBRE ни подтвердили, ни опровергли факт переговоров.

Если сделка состоится, она станет крупнейшей за всю историю российского рынка складов.

Директор департамента складской недвижимости Colliers International Антон Репин в разговоре с изданием оценил стоимость аренды ритейлером площадей в «Ориентир Запад» в 650–700 млн рублей в год без учета эксплуатационных расходов и НДС. 

На рынке аренды складов Ozon побьет свой же рекорд. Год назад ритейлер снял 112 тысяч кв.м в другом комплексе девелопера — «Ориентир Север». 

«Ориентир Запад» находится в 35 км от МКАД, на северо-западе Подмосковья. Комплекс строится более чем на 100 га, площадь складов составит 450 тыс. кв.м. Девелоперская компания «Ориентир» объявила о запуске проекта в 2019 году, стоимость проекта тогда оценивалась в 33 млрд рублей. 

Ozon уже совершал крупные складские сделки в этом году. В июне компания объявила об аренде у PNK Group 67 тысяч кв.м в Новосибирске. В начале года онлайн-ритейлер арендовал в Санкт-Петербурге склад площадью 29 тысяч кв.м у компании «Марвел-логистика». 

Директор по инвестициям и развитию инфраструктуры Ozon Степан Гусамов заявил газете, что рынок онлайн-торговли мог бы развиваться и быстрее, но компанию в том числе сдерживает ограниченное предложение складских площадей. 

По словам Гусамова, в 2019 году Ozon удвоил площадь своих складов. В ближайшие два-три года компания планирует инвестировать в фулфилмент-центры более $300 млн. Деньги пойдут и на расширение площадей, и на совершенствование IT-систем управления складом.

Фото: BestPhotoPlus / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июля 2020

FoodTech

15 июля 2020

NeuroTech

19 июля 2020

FTh Connection

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма