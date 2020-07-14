СМИ: Ozon готовится заключить крупнейшую сделку на рынке складов России

Онлайн-ритейлер Ozon и девелоперская компания «Ориентир» договорились об аренде 155 тысяч кв.м в подмосковном комплексе «Ориентир Запад». Об этом пишет « Коммерсантъ » со ссылкой на два источника на рынке недвижимости.

Как пишет издание, стороны сделки и консультирующая их компания CBRE ни подтвердили, ни опровергли факт переговоров.

Если сделка состоится, она станет крупнейшей за всю историю российского рынка складов.

Директор департамента складской недвижимости Colliers International Антон Репин в разговоре с изданием оценил стоимость аренды ритейлером площадей в «Ориентир Запад» в 650–700 млн рублей в год без учета эксплуатационных расходов и НДС.

На рынке аренды складов Ozon побьет свой же рекорд. Год назад ритейлер снял 112 тысяч кв.м в другом комплексе девелопера — «Ориентир Север».

«Ориентир Запад» находится в 35 км от МКАД, на северо-западе Подмосковья. Комплекс строится более чем на 100 га, площадь складов составит 450 тыс. кв.м. Девелоперская компания «Ориентир» объявила о запуске проекта в 2019 году, стоимость проекта тогда оценивалась в 33 млрд рублей.

Ozon уже совершал крупные складские сделки в этом году. В июне компания объявила об аренде у PNK Group 67 тысяч кв.м в Новосибирске. В начале года онлайн-ритейлер арендовал в Санкт-Петербурге склад площадью 29 тысяч кв.м у компании «Марвел-логистика».

Директор по инвестициям и развитию инфраструктуры Ozon Степан Гусамов заявил газете, что рынок онлайн-торговли мог бы развиваться и быстрее, но компанию в том числе сдерживает ограниченное предложение складских площадей.

По словам Гусамова, в 2019 году Ozon удвоил площадь своих складов. В ближайшие два-три года компания планирует инвестировать в фулфилмент-центры более $300 млн. Деньги пойдут и на расширение площадей, и на совершенствование IT-систем управления складом.