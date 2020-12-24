Ozon.Invest полностью превратится в B2B-платформу

Финансовая площадка Ozon.Invest с 2021 года станет полностью B2B-платформой. Займы на ней будут предоставлять банки и финтех-компании. Физлица не смогут инвестировать в МСБ через платформу. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

«Мы видим Ozon.Invest как площадку, соединяющую наших продавцов и партнеров и финансовых игроков, и будем подключать к нему все больше B2B-партнеров. Такая модель быстрее масштабируется и зачастую удобнее для наших партнеров-предпринимателей», — говорит вице-президент по цифровым финансовым сервисам Ozon Ваэ Овасапян.

Отмечается, что сейчас к Ozon.Invest подключены банки «Открытие» и «МТС Банк», а также финтех-сервисы Simple Finance и «Папа Финанс». Они предлагают кредитование продавцов Ozon на сумму до 50 млн рублей с процентной ставкой от 9,5% годовых. Продавцы могут взять кредит на срок до 24 месяцев.

В компании пояснили, что все средства по активным займам будут выплачены инвесторам-физлицам своевременно по графику. До момента финальных выплат и полного вывода средств их личные кабинеты будут доступны в обычном режиме.

Ozon.Invest — платформа для продавцов и партнёров Ozon, направленная на поиск финансирования для развития бизнеса.

Ozon — площадка для интернет-торговли. Сейчас, по собственным данным, на платформе зарегистрировано свыше 18 тысяч компаний-продавцов разного масштаба. У Ozon более 4,5 тысячи пунктов выдачи и 2,7 тысячи курьеров по России. По итогам прошлого года продажи товаров через Ozon составили 80,7 млрд рублей (по данным Data Insight).

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