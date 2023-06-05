Объем предложения на российском рынке P2P-обмена криптовалют составляет 24 млрд рублей

Директор по аналитике сервиса безопасности криптовалютных активов «ШАРД» Федор Иванов.

Большая часть сервисов для обмена, отмечают эксперты, действует без регистрации и какой-либо организационно-правовой формы. На фоне увеличившегося числа атак на криптосервисы, в стране начал расти спрос на обеспечение безопасности криптовалютных транзакций как среди частных лиц, так и среди игроков рынка.