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Объем предложения на российском рынке P2P-обмена криптовалют составляет 24 млрд рублей

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Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Согласно исследованию сервиса «ШАРД», россиянам, желающим продать криптовалюту и вывести средства на карты крупных банков, доступны 24 млрд рублей предложения. Речь идет о нерегулируемых онлайн-обменниках.

Объем предложения на российском рынке P2P-обмена криптовалют составляет 24 млрд рублей

Спикеры сервиса безопасности криптовалютных активов «ШАРД» представили на блокчейн-конференции «Сбера» результаты своего нового исследования. Согласно их данным, объем предложения на рынке P2P-обмена в России при продаже криптовалюты составляет 24 млрд рублей.
   

Обмен осуществляется с помощью карт, эмитированных всеми крупнейшими банками страны. Это создает риски и пользователям, и самим банкам, чьи карты используются не только розничными пользователями, но и этими незарегистрированными обменниками.
Директор по аналитике сервиса безопасности криптовалютных активов «ШАРД» Федор Иванов.

Большая часть сервисов для обмена, отмечают эксперты, действует без регистрации и какой-либо организационно-правовой формы. На фоне увеличившегося числа атак на криптосервисы, в стране начал расти спрос на обеспечение безопасности криптовалютных транзакций  как среди частных лиц, так и среди игроков рынка.

Фото на обложке: Ilya Chunin / Unsplash

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