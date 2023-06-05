Объем предложения на российском рынке P2P-обмена криптовалют составляет 24 млрд рублей

Согласно исследованию сервиса «ШАРД», россиянам, желающим продать криптовалюту и вывести средства на карты крупных банков, доступны 24 млрд рублей предложения. Речь идет о нерегулируемых онлайн-обменниках.
Спикеры сервиса безопасности криптовалютных активов «ШАРД» представили на блокчейн-конференции «Сбера» результаты своего нового исследования. Согласно их данным, объем предложения на рынке P2P-обмена в России при продаже криптовалюты составляет 24 млрд рублей.
Обмен осуществляется с помощью карт, эмитированных всеми крупнейшими банками страны. Это создает риски и пользователям, и самим банкам, чьи карты используются не только розничными пользователями, но и этими незарегистрированными обменниками.
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