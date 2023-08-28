«Тинькофф» и «Сбер» исчезли с p2p-платформы OKX

Российские пользователи 27 августа сообщили, что «Сбер» и «Тинькофф» стали не доступны на p2p-платфоме OKX. Пользователям доступно ограниченное количество опций.
Пользователи p2p-платформы OKX, желающие купить или продать криптовалюту за фиат, могут воспользоваться банковским переводом, картами «Райфайзенбанка» и банка «Русский Стандарт», а также системой быстрых переводов (СБП), пишет BeInCrypto.
- Пользователи ByBit 25 августа сообщили, что на р2р-платформе криптобиржи пропала возможность покупать и продавать криптовалюту за рубли с помощью карт таких банков, как «Тинькофф» и «Сбербанк».
- Binance с 26 августа ввела ограничения для россиян, прошедших верификацию KYC («знай своего клиента»), на торги любой валютой, кроме рубля через сервис Binance p2Pp
Фото на обложке: Unsplash
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