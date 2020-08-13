Аналитики рассказали о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

Совокупная прибыль российского бизнеса с марта по май 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67%. Это без учета малых предприятий. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Падение прибыли бизнеса стало худшим для весенних месяцев за последние 16 лет. К примеру, в 2017 году прибыль российских компаний сократилась на 28%.

Общая прибыль бизнеса в России за весну 2020 года составила 1,4 трлн рублей. Больше трети компаний получили убыток в 1,65 трлн рублей, оставшиеся — прибыль в 3,05 трлн рублей.

Эксперты назвали март провальным месяцем для бизнеса в целом. Совокупный убыток составил 277 млрд рублей. Ранее самым убыточным месяцем для российского бизнеса был январь 2015 года, тогда обвалились цены на нефть и упал курс рубля.

По размеру потерь лидерами стали:

Москва (убыток бизнеса за весенние месяцы 2020 года составил 85 млрд рублей);

Ямало-Ненецкий автономный округ (51,2 млрд рублей);

Ямало-Ненецкий автономный округ (51,2 млрд рублей); Коми (19 млрд рублей);

Амурская область (13,2 млрд рублей);

Ненецкий автономный округ (7,7 млрд рублей).

Наибольшую динамику роста убытков показали:

Ингушетия (этой весной местный бизнес потерял 1,5 млрд рублей, по сравнению с весной 2019 года убыток вырос на 3260% или более чем в 33 раза);

Чечня (-984%);

Ненецкий автономный округ (-324%);

Амурская область (-323%);

Крым (-315%).

В 27 из 85 российских регионов бизнес весной 2020 года смог увеличить прибыль. В числе лидеров: республика Алтай (+574%), Белгородская область (+237%), Мордовия (+108%), Мурманская область (+100%) и Бурятия (+80%).

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