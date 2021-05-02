Эксперты допустили падение ступени китайской ракеты на Землю

Китайская ракетная ступень в ближайшие несколько дней может упасть на Землю. Объект, который весит около 21 тонны, является основной ступенью китайской ракеты Long March 5b.

В среду Китай запустил первый модуль новой космической станции, которую строит страна. Ступень Long March 5b должна была упасть в заранее обозначенное место в океане, однако вместо этого начала бесконтрольно кружить над планетой.

«Я думаю, что по нынешним стандартам недопустимо позволять ступени бесконтрольно возвращаться. С 1990 года ничего более десяти тонн не оставлялось на орбите намеренно и неконтролируемо», — сказал Business Insider Джонатан Макдауэлл, астроном, отслеживающий вращающиеся вокруг Земли объекты.

При падении с орбиты объект может сгореть в атмосфере Земли, однако большие обломки могут упасть, сказал SpaceNews журналист Эндрю Джонс, освещающий космическую программу Китая. Поскольку большая часть планеты покрыта океаном, наиболее вероятно, что осколки ракет упадут в воду.

Однако угроза населенным пунктам все же сохраняется. По словам Джонса, путь объекта вокруг Земли проходит «немного севернее, чем Нью-Йорк, Мадрид и Пекин, и южнее Чили и Веллингтона, Новой Зеландии». Падение может произойти в пределах этого диапазона.

В мае 2020 года Китай уже запускал Long March 5b, чтобы провести испытания по выводу на орбиту прототипа космического корабля. Тогда основная ступень этой ракеты неконтролируемо упала на Землю через шесть дней после запуска. По данным США, ракета повторно вошла в атмосферу Земли над Атлантическим океаном, однако позже стало известно, что обломки ракеты упали на Кот-д’Ивуар.

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