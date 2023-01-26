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Таможенные сборы от ввоза электроники и техники упали на 40%

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Таможенные сборы от ввоза электроники и техники в Россию упали на 40%. Основными причинами такого падения эксперты назвали уход иностранных поставщиков и не полностью законную деятельность перекупщиков.

Таможенные сборы от ввоза электроники и техники упали на 40%

Российский бюджет по итогам 2022 года получил на 40% меньше таможенных сборов от ввоза импортной бытовой техники и электроники, сообщили «Коммерсанту» дистрибьюторы, осведомленные о статистике таможенной службы. 

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов предположил, что падение сборов может быть связано с сокращением рынка в целом. В 2022 году продажи бытовой техники и электроники упали на 10% по всем категориям, а в некоторые месяцы – на 20-30%.

Основной же причиной снижения таможенных сборов представители рынка называют уход из России официальных поставщиков импортной продукции и увеличение числа перекупщиков, которые не оформляют таможенные документы на ввозимые товары. 

Источник издания отметил, что с перекупщиками работают в частности региональные сети. Этот же собеседник ожидает, что в случае сохранения текущих рыночных обстоятельств таможенные сборы упадут еще на 40% в 2023 году.

Фото на обложке: Serghei Starus / Shutterstock

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