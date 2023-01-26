Таможенные сборы от ввоза электроники и техники упали на 40%

Таможенные сборы от ввоза электроники и техники в Россию упали на 40%. Основными причинами такого падения эксперты назвали уход иностранных поставщиков и не полностью законную деятельность перекупщиков.
Российский бюджет по итогам 2022 года получил на 40% меньше таможенных сборов от ввоза импортной бытовой техники и электроники, сообщили «Коммерсанту» дистрибьюторы, осведомленные о статистике таможенной службы.
Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов предположил, что падение сборов может быть связано с сокращением рынка в целом. В 2022 году продажи бытовой техники и электроники упали на 10% по всем категориям, а в некоторые месяцы – на 20-30%.
Основной же причиной снижения таможенных сборов представители рынка называют уход из России официальных поставщиков импортной продукции и увеличение числа перекупщиков, которые не оформляют таможенные документы на ввозимые товары.
Источник издания отметил, что с перекупщиками работают в частности региональные сети. Этот же собеседник ожидает, что в случае сохранения текущих рыночных обстоятельств таможенные сборы упадут еще на 40% в 2023 году.
Фото на обложке: Serghei Starus /
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