Турпоток в Россию в 2022 году упал в 25 раз по сравнению с доковидным 2019 годом

Поток туристов в Россию по итогам 2022 года рухнул в 1,5 раза по сравнению с 2021-ым и в 25 раз относительно доковидного 2019 года. Если в 2019 году большинством туристов были граждане Китая, то в 2022-ом – граждане Германии и Турции.

Данные о потоке туристов в Россию Ассоциации туроператоров России (АТОР) предоставили в пограничной службе ФСБ.

По итогам 2022 года турпоток в Россию составил 200,1 тыс. человек – это в 1,5 раза меньше, чем в 2021 году (288,3 тыс.) и в 25,5 раза меньше, чем в 2019-ом, когда пандемии COVID-19 еще не было, и страны не вводили ограничения на туристические поездки.

Среди иностранных туристов, больше всего поездок в Россию в 2022 году совершили граждане Германии (25,4 тыс.), Турции (22,6 тыс.), Ирана (14,6 тыс.). В доковидном 2019 году бесспорное лидерство по числу туристических поездок в Россию принадлежало гражданам Китая – за год страну посетили 1,5 млн граждан КНР.

Всего же, не только в туристических целях, в 2022 году в Россию было совершено 13,1 млн поездок гражданам других стран.

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