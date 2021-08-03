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Компания Palta российских фаундеров закрыла инвестиционный раунд B на $100 млн

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Компания Palta российского фаундера Александра Фролова и белорусов Алексея Губарева и Юрия Гурского привлека $100 млн по итогам раунда B, организованного VNV GLOBAL. В портфолио Palta, в частности, приложения Flo, Simple и Prisma. Средства компания направит на развитие своих проектов в сфере здравоохранения.

Компания Palta российских фаундеров закрыла инвестиционный раунд B на $100 млн

О сделке компания сообщила на своем сайте. Раунд B возглавил Пер Бриллиот из VNV Global с участием Target Global и других существующих и новых инвесторов.

По данным Crunchbase, общий объем привлеченных Palta средств без учета закрытого раунда B составляет $139 млн.

В своем портфеле Palta имеет более 100 миллионов активных пользователей за последние 12 месяцев и 2,4 млн активных платных подписчиков в своих приложениях, таких как Flo.Health, Simple Fasting, Zing Fitness Coach и других.

«Мы заинтересованы в добавлении большего количества продуктов к нашему предложению за счет стратегических инвестиций в новое поколение мобильных приложений, ориентированных на здоровье и фитнес», – отметил Юрий Гурский. 

Palta основана в 2016 году россиянином Александром Фроловым и белорусами Юрием Гурским и Алексеем Губаревым. Штаб-квартира компании располагается в Лондоне.

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Фото: Shutterstock.com

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