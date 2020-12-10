Российский IT-стартап по онлайн-страхованию «Пампаду» привлек $400 тысяч от Admitad Projects

Российский IT-стартап по онлайн-страхованию «Пампаду» привлек $400 тысяч. Средства были получены в раунде А от стартап-студии Admitad Projects и будут направлены на развитие проекта. Об этом Rusbase сообщил представитель стартапа.

По словам основателя и руководителя проекта Сергея Локтева, инвестиции будут вложены в запуск новых продуктов, усиление команды и проверку гипотез.

«Мы видим, что рынок онлайн-страхования только формируется, поэтому было принято решение привлечь стратегического инвестора, которому наш бизнес будет комплементарен. Таким образом, мы смогли закрыть вопрос финансирования на ближайшие 3 года», — отмечает Локтев.

Он добавил, что следующие раунды также могут быть закрыты студией Admitad Projects.

«Пампаду» — это сервис онлайн-страхования, при помощи которого МСБ, вебмастера и владельцы сайтов, а также физлица могут выступать в качестве страховых посредников и дистанционно оформлять электронные страховые полисы.

Технологии сервиса позволяют пользователям регистрироваться, в том числе как самозанятые, и оформлять страховые продукты онлайн. Они также могут подключать под себя других агентов и официально выводить на свой счет комиссионные вознаграждения после продажи полиса.

Сервис работает со страховыми компаниями по всей России и предоставляет доступ к разным видам страхования: ОСАГО, КАСКО, страхование от несчастного случая, страхованию туристов и недвижимости.

Страховой агрегатор-маркетплейс «Пампаду» был запущен в 2019 году. Инвестиции seed-раунда составили около 8 млн рублей. Тогда в компанию вложились фаундеры и бизнес-ангелы, чьи имена не раскрываются. По собственным данным, за 15 месяцев работы компания привлекла 1 млрд рублей в бюджет страховых компаний России. За это время было продано свыше 170 тысяч полисов.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Страховые партнеры» (юрлицо «Пампаду») было зарегистрировано в 2017 году. На момент написания новости учредителями компании являются Алексей Маликов и Андрей Калашников, у которых по 10% капитала фирмы. Остальные 80% принадлежат гендиректору и основателю сервиса Сергею Локтеву.

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