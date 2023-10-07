Panasonic выпустила полноценный сверхлегкий ноутбук размером меньше листа А4. Гаджет оснащен 12-ядерным процессором и TFT-дисплеем с Full HD разрешением. На японском рынке стоимость новинки начинается от $2050.
Японская компания Panasonic выпустила сверхлегкий ноутбук Let’s Note SR 12.4 весом 979 граммов и толщиной 19,9 мм. Размер гаджета не превышает формат листа А4 и составляет 273,2х208,9 мм.
Устройство оснащено 12-ядерным процессором Intel Core i7-1360P, 12 Гб оперативной памяти, 512 Гб физической памяти на SSD-носителе, а также TFT- дисплеем с Full HD разрешением.
В гаджет встроены порты HDMI, D-Sub, 2 порта типа USB-C, 3 порта USB-A. По заявлению производителя, ноутбук может работать в автономном режиме с установленной ОС Windows 11 до 16 часов.
Цена Let’s Note SR 12.4 начинается от $2050 и варьируется в зависимости от комплектации.
Фото на обложке: yu_photo /
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