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Магазин Panasonic в России открылся под новым названием

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России возобновил работу интернет-магазин японской Panasonic, закрывшийся в марте из-за спецоперации на Украине. Ассортимент остался прежним, компания планирует сделать из магазина маркетплейс японских товаров.

Магазин Panasonic в России открылся под новым названием

Магазин Panasonic открылся под названием Eplaza. Управляющее магазином ООО «Еплаза» зарегистрировано 15 августа 2022 года, один из его учредителей – бывший топ-менеджер Panasonic в России Антон Смирнов. Еще один – Оксана Любивая – основатель фирмы, которая работала с Panasonic до начала спецоперации на Украине.

В Eplaza представлен весь ассортимент бренда Panasonic, присутствовавший в оригинальном магазине – более 1 тысячи наименований. Магазин планируют превратить в маркетплейс японских товаров.

Японская Panasonic остановила поставки в Россию в марте. Товары бренда включены в перечень, доступных для ввоза в РФ по параллельному импорту.

Фото на обложке: Anton Watman / Shutterstock

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