Магазин Panasonic в России открылся под новым названием

В России возобновил работу интернет-магазин японской Panasonic, закрывшийся в марте из-за спецоперации на Украине. Ассортимент остался прежним, компания планирует сделать из магазина маркетплейс японских товаров.

Магазин Panasonic открылся под названием Eplaza. Управляющее магазином ООО «Еплаза» зарегистрировано 15 августа 2022 года, один из его учредителей – бывший топ-менеджер Panasonic в России Антон Смирнов. Еще один – Оксана Любивая – основатель фирмы, которая работала с Panasonic до начала спецоперации на Украине.

В Eplaza представлен весь ассортимент бренда Panasonic, присутствовавший в оригинальном магазине – более 1 тысячи наименований. Магазин планируют превратить в маркетплейс японских товаров.

Японская Panasonic остановила поставки в Россию в марте. Товары бренда включены в перечень, доступных для ввоза в РФ по параллельному импорту.

Фото на обложке: Anton Watman / Shutterstock