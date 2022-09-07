Магазин Panasonic в России открылся под новым названием

В России возобновил работу интернет-магазин японской Panasonic, закрывшийся в марте из-за спецоперации на Украине. Ассортимент остался прежним, компания планирует сделать из магазина маркетплейс японских товаров.
Магазин Panasonic открылся под названием Eplaza. Управляющее магазином ООО «Еплаза» зарегистрировано 15 августа 2022 года, один из его учредителей – бывший топ-менеджер Panasonic в России Антон Смирнов. Еще один – Оксана Любивая – основатель фирмы, которая работала с Panasonic до начала спецоперации на Украине.
В Eplaza представлен весь ассортимент бренда Panasonic, присутствовавший в оригинальном магазине – более 1 тысячи наименований. Магазин планируют превратить в маркетплейс японских товаров.
Японская Panasonic остановила поставки в Россию в марте. Товары бренда включены в перечень, доступных для ввоза в РФ по параллельному импорту.
Фото на обложке: Anton Watman /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Основатель Panasonic – о 6 принципах выхода любой компании за рубеж
- 2 Отслеживание сырья для пива, защита критической инфраструктуры и борьба с фейкньюс: блокчейн-дайджест
- 3 Как цифровая трансформация производства повышает энергосбережение: опыт Mitsubishi Electric
- 4 «Цифровая трансформация должна служить людям, а не наоборот»: как в Японии строят новое цифровое общество
- 5 Как выпускник МГУ развивает приложение LikePay в Японии
ВОЗМОЖНОСТИ
10 сентября 2022
10 сентября 2022
11 сентября 2022