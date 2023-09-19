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Куратор разработки Windows 11 и гаджетов Surface уволился из Microsoft

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Куратор разработки ОС Windows 11 и гаджетов линейки Surface Панос Панай уволился из Microsoft. Она начинал карьеру в компании с должности программного менеджера и проработал в Microsoft 19 лет. Обязанности Паная распределят между несколькими топ-менеджерами.

Куратор разработки Windows 11 и гаджетов Surface уволился из Microsoft

Из Microsoft уволился вице-президент, глава отдела разработки гаджетов линейки Surface и куратор создания операционной системы Windows 11 Панос Панай. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X. Ранее об этом написал The Verge.

Обязанности Паная распределят между несколькими топ-менеджерами. В частности, бывший директор по технологиями «Яндекса», а ныне вице-президент по технологиям Михаил Парахин возглавит отдел Windows & Web Experiences Team. 

Панай начал карьеру в Microsoft в 2004 году с должности программного менеджера. В 2018 году Панай возглавил продуктовый отдел, а после – руководил разработкой Windows 11.

Фото на обложке: The Verge

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