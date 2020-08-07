Стартап в сфере автоматизации документооборота PandaDoc привлек $30 млн на американском рынке

Компания, основанная выходцами из Белоруссии, PandaDoc , предоставляющая ПО для автоматизации документооборота, привлекла $30 млн. Лид-инвестором раунда стал One Peak Partners. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе фонда TMT Investments, портфельным проектом которого является стартап.

В числе других инвесторов выступили: венчурный фонд Microsoft (M12), Savano Capital Partners, Rembrandt Venture Partners и ЕБРР.

В раунде в качестве инвестора также участвовал бывший операционный директор RingCentral Дэвид Сайпс. Он присоединился к совету директоров PandaDoc.

PandaDoc — это комплексное ПО для автоматизации документооборота. Сервис развивается в области быстрорастущих категорий программного обеспечения деловых предложений, контрактов и электронных подписей.

Привлеченные средства компания направит на развитие технологии в сегменте электронных подписей.

По заявлению компании, в марте PandaDoc запустил бесплатный продукт для электронных подписей, который позволил компании закрепиться на рынке размером более $25 млрд. С момента выпуска нового продукта, стартап поднялся на четвертое место в рейтинге G2 по электронным подписям.

«Новый раунд поможет команде упрочить свое лидерство, а также активно развиваться в сегменте электронных подписей», — комментирует соучредитель и управляющий партнер TMT Investments Артём Инютин.

Стартап был создан в 2014 году в США. Его основателями являются выходцы из Белоруссии Микита Микадо и Сергей Борисюк.

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