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PandaDoc стала «единорогом», достигнув оценки в $1 млрд

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Стартап PandaDoc провел раунд финансирования серии C. Оценка компании составила $1 млрд, сообщила пресс-служба венчурного фонда TMT Investments, чьим портфельным проектом является стартап.

PandaDoc стала «единорогом», достигнув оценки в $1 млрд

Лид-инвесторами раунда серии C выступили OMERS Growth Equity и G Squared. Также в  раунде приняли участие участии Altos Ventures, Rembrandt Venture Partners, One Peak Partners и M12 (Microsoft).

Средства, полученные в ходе раунда, будут направлены на увеличение присутствия PandaDoc в новых вертикалях, ускорение глобальной экспансии, углубление функциональности платформы и расширение доступа разработчиков к интеграции с  другими программными обеспечениями и системами учета. 

Программное обеспечение PandaDoc позволяет автоматизировать документооборот. Сервис является лидером в области быстрорастущих категорий программного обеспечения деловых предложений, контрактов и электронных подписей, что приводит к повышению производительности, окупаемости инвестиций (ROI).

В настоящее время PandaDoc имеет 30 тыс. клиентов в 130 странах мира. Компания увеличила количество пользователей на 80% и доход на 63% в течение последнего года. Продукт компании «навсегда бесплатный» eSign, запущенный в начале пандемии, по собственным данным PandaDoc, используется «сотнями тысяч» новых пользователей в разных отраслях.

«Это дополнительное финансирование позволит нам продолжить инновации, расширить нашу команду и увеличить наше глобальное присутствие для выхода на новые, очень прибыльные рынки», — сообщил генеральный директор и соучредитель PandaDoc Микита Микадо.

Стартап был создан в 2014 году в США. Его основателями являются выходцы из Беларуси Микита Микадо и Сергей Борисюк. Это четвертый проект в портфеле TMT Investments, который приобрел статус «единорога».

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Фото на обложке: Jat306 / Shutterstock

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